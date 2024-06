Schianto tra un'auto ed uno scooter in piazza Pertini. Soccorsi in azione: 30enne in ospedale

ANCONA – L’impatto, violento, è avvenuto attorno alle 14 in piazza Pertini. L’incidente ha visto coinvolti un'auto ed uno scooter, con il 30enne conducente del mezzo a due ruote che ha avuto la peggio. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e l’automedica, oltre al personale sanitario della Croce Gialla che ha trasportato il ferito con un codice di media gravità all’ospedale di Torrette dove è stato subito condotto in sala emergenze.