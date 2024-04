Perde il controllo dell'auto e abbatte un palo della luce che crolla sul tettuccio: paura per un 22enne

ANCONA – Ha perso il controllo dell’auto, forse per un colpo di sonno, centrando in pieno un palo della luce. Lo schianto attorno alle 5.50, nella zona di Pietralacroce in via del Conero, quando la Croce Gialla è intervenuta per soccorrere un ventiduenne che, dopo l’impatto, ha visto il palo cadere sul tettuccio della vettura dal lato del passeggero. Sul posto anche i vigili del fuoco ed i carabinieri per i rilievi. Il ragazzo, dopo essere stato estratto dall’abitacolo, è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ma le sue condizioni fortunatamente non sembrano essere gravi.