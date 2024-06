Paura lungo il viale, schianto tra un'auto ed una moto: un ferito trasportato in ospedale in codice rosso

ANCONA – L’impatto è avvenuto nella prima mattinata di oggi, poco dopo le 9.30, lungo viale della Vittoria. Per cause ancora in fase di accertamento, nel senso di marcia in direzione Passetto si sono scontrate una moto ed un’auto, all’altezza di via Corridoni. Sul posto le forze dell’ordine, che hanno provveduto a deviare il flusso del traffico per permettere i soccorsi e mettere in sicurezza il tratto di strada, ed il personale della Croce Gialla che ha trasportato un uomo di circa 40 anni all’ospedale di Torrette in codice rosso.