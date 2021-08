Schianto auto-moto, atterra l'eliambulanza: 52enne in codice rosso

Incidente a Castelfidardo oggi pomeriggio, 23 agosto, alle 14. All'incrocio tra via Recanatesi e via Pigini è avvenuto un scontro tra un'auto e una moto. Ad avere la peggio il centauro 52enne residente nella cittadina.

Si è alzata in volo l'eliambulanza che ha trasferito il ferito in codice rosso al pronto soccorso di Torrette. Non risulterebbe in pericolo di vita per fortuna.

Schianto anche a Camerano nel primo pomeriggio dove, all’incrocio tra via Martiri della Liberta e via Papa Giovanni, è avvenuto un incidente che ha coinvolto diversi veicoli. Tre persone state portate all'ospedale di Torrette con un codice di media gravità.