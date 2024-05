Falciato da un'auto allo svincolo mentre è in sella alla sua bici: portato in ospedale in gravi condizioni

ANCONA – Centrato in pieno da una vettura mentre pedalava e portato all’ospedale di Torrette in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto attorno alle 15.30 in via Marconi, nei pressi dello svincolo che porta al Mandracchio, dove un 45enne in sella alla sua bicicletta è stato travolto da un’auto.

Immediati i soccorsi prestati dalla Croce Gialla all’uomo, che ha perso conoscenza dopo l’impatto ed è stato portato in codice rosso all’ospedale di Torrette, dove è stato subito condotto nella sala emergenze. Sul luogo dello scontro, oltre al personale sanitario, anche l’automedica e la Polizia Municipale per i rilievi del caso.