Sbanda in galleria e il guardrail gli fa da trampolino di lancio: un uomo in ospedale

ANCONA - Entra in galleria e perde il controllo dell’auto urtando il guardrail. Un impatto violento per un uomo alla guida di un’auto che è stato catapultato centro metri più avanti con il suo veicolo. La protezione del bordo strada gli ha fatto da trampolino di lancio. L’incidente è avvenuto nella notte, attorno alle una. La vettura aveva imboccato la galleria lungo l’asse nord-sud, prima dell’uscita per Tavernelle. Il conducente, forse per un colpo di sonno o una distrazione, è finito contro il guardrail distruggendolo. Ha fatto tutto da solo. Sul posto per i soccorsi è intervenuta la Croce Rossa che ha portato il ferito in ospedale. Non è grave, ha riportato una ferita all’occhio. L’uomo è stato trovato già fuori dall’auto e in piedi. Presenti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia.