Sbalza via dallo scooter dopo l'urto: grave un centauro

Incidente sulla Flaminia. E' grave un 67enne trasportato in codice rosso all'ospedale di Torrette. L'uomo, alla guida di un ciclomotore, è stato urtato da un'auto per cause ancora da chiarire.

L'incidente è avvenuto all'altezza di un supermercato oggi alle 14. Il centauro è stato sbalzato sulla strada finendo dall'altra parte della careggiata. Per fortuna non è stato investito dalle auto che sopraggiungevano lungo la strada ad alto scorrimento.

Soccorso immediatamente da un’ambulanza di passaggio, è stato poi trattato dal personale della Croce Gialla di Ancona e dall'automedica del 118 e portato in gravi condizioni al pronto soccorso dorico.