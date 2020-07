Paura sulla provinciale, il tir perde il controllo e si ribalta: conducente in ospedale

SASSOFERRATO - Perde il controllo del tir, sbanda e si ribalta su un lato. Paura oggi pomeriggio, intorno le 18, lungo la Strada provinciale 48 dove un camionista è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Non sono ancora chiare le cause che hanno portato l'autoarticolato a ribaltarsi.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area e soccorso il conducente con l'ausilio del 118. Per lui è stato necessario il trasporto all'ospedale di Fabriano. Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso.