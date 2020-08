Perde il controllo dell'auto, poi si schianta con un altro mezzo e si ribalta

I vigili del fuoco sono intervenuti questa notte alle 00.45 circa a Sassoferrato per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il conducente ha perso il controllo dell'autovettura finendo contro un'altra auto parcheggiata per poi ribaltarsi sulla carreggiata. La squadra di Fabriano, intervenuta con un'autobotte, ha messo in sicurezza lo scenario dell'intervento. Sul posto i sanitari del 118 per le cure del caso ed i carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO