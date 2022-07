Si ribalta dopo aver perso il controllo, l'auto vola nel dirupo per metri: ragazza tra le lamiere

SASSOFERRATO - Vola con l'auto per metri in una scarpata dopo aver perso il controllo della sua auto. Paura nel pomeriggio di oggi, poco dopo le 15, in località Morello. Alla guida del mezzo una ragazza che è rimasta incastrata tra le lamiere. Per estrarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, sul posto insieme agli operatori del 118. La giovane è stata poi trasportata al pronto soccorso. Intervenuti anche i carabinieri.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO