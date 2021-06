Sbanda e finisce in un fossato, automobilista incastrato tra le lamiere: è grave

I vigili del fuoco sono intervenuti ieri sera, poco prima delle ore 20, a Santa Maria Nuova in via Pradellona per un’auto finita in un fosso a lato strada. A bordo il solo conducente, un osimano di 91 anni, che è stato estratto dall’auto dai pompieri e dal personale del 118. L'anziano automobilista è stato poi trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona. Le sue condizioni sono gravi.