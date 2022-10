Travolge un 16enne e fugge a tutta velocità, al giovane amputate le dita di un piede: denunciato pirata della strada

SAN MARINO - Travolge una moto con in sella un ragazzo di 16 anni e fugge a tutta velocità senza prestare soccorso. L'incidente è avvenuto sabato notte a Serravalle, in località Ciarulla. Il ragazzo sammarinese è stato sbalzato dalla sua moto da cross ed è rovinato sull'asfalto provocandosi delle lesioni ad un arto inferiore. Il 16enne è stato trasportato d'urgenza in ospedale dove ha subito l'amputazione di alcune dita di un piede.

Il conducente dell'auto, un 27enne anconetano, invece di fermarsi e prestare soccorso ha deciso di proseguire la marcia. Grazie alle telecamere presenti nella zona la polizia locale di San Marino è riuscita a risalire alla targa del suo veicolo. Il pirata della strada, anconetano classe '95, questa mattina si è presentato dagli agenti ed è stato interrogato e denunciato a piede libero. Ora dovrà rispondere di omissione di soccorso.