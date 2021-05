Bambino di 5 anni travolto da un'auto: in ospedale

E' successo oggi pomeriggio in via Giulio Pastore. Sul posto la Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118

Paura oggi pomeriggio, verso le 16, in via Giulio Pastore. Un'auto ha investito un bambino di 5 anni che si trovava in sella alla sua bicicletta.

Sul posto è intervenuta immediatamente la Croce Gialla di Ancona e l'automedica del 118. Le sue condizioni sono apparse subito serie ed è stato trasportato al Salesi in codice rosso per un trauma cranico. Non sembrerebbe in pericolo di vita per fortuna.