Scontro fra un furgone e un’auto che, dopo lo scontro, finisce dentro la pompa di benzina. E’ quanto successo poco fa alla rotatoria di via Primo Maggio, quartiere Baraccola, davanti all’Uci Cinema. Ad avere la peggio la conducente della macchina, una 26enne, trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso da un’ambulanza della Croce Gialla. Per fortuna, nonostante l’incidente rocambolesco, le sue condizioni non sono gravi.