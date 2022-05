Nuovo schianto alla rotatoria: c'è un ferito in ospedale

JESI - Incidente oggi pomeriggio verso le 13 all’incrocio tra via Ugo La Malfa e via Aldo Moro. A scontrarsi una Golf e una Dacia. La dinamica è ancora in fase di accertamento mentre il bilancio è di un ferito.

Sul posto i vigili del fuoco di Jesi , la polizia e l’ambulanza della Croce Verde. Uno dei conducenti, 31enne, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Carlo Urbani mentre l’altro è andato autonomamente al pronto soccorso per accertamenti. La rotatoria che porta all'ospedale non è nuova a questo genere di incidenti.