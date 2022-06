Lo schianto contro la recinzione, poi vola di sotto: grave un automobilista

MARINA DI MONTEMARCIANO - Incidente stradale in via Marina. Il conducente di una vettura, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e ha sfondato la recinzione che delimita la strada con il sottopasso della ferrovia. L'auto si è ribaltata lungo la carreggiata sottostante.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area dell’intervento. Il conducente è stato preso in cura dai sanitari del 118 e trasportato a Torrette in codice rosso. Sul posto anche le forze dell'ordine.