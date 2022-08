Il rimorchio si sgancia dalla motrice in corsa e sbarra la strada

SENIGALLIA - Vigili del fuoco sono intervenuti alle 06.30 circa lungo la Strada della Bruciata per sollevare il rimorchio di un autoarticolato che durante la marcia si e sganciato dalla motrice occupando la sede stradale.

La squadra di Senigallia, con il supporto dell’autogru proveniente dalla Centrale di Ancona, ha riposizionato il rimorchio sulla motrice in modo tale che l’autoarticolato potesse proseguire la sua marcia normalmente. Non si segnalano persone coinvolte. Finite le operazioni di soccorso e dopo aver messo in sicurezza l’area dell’intervento il traffico è tornato a scorrere regolarmente.