Sorpreso dall’acquazzone durante le consegne, cade con la bici: rider in ospedale

Viene sorpreso dall’acquazzone mentre consegna del cibo in bicicletta quando si schianta contro il marciapiede e finisce in ospedale. Disavventura ieri sera per un rider tra via Cesare Battisti e via Maratta.

L’incidente è avvenuto intorno alle 21,30, sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il giovane ha riportato una lesione alla gamba.