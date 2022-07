Colpisce una macchina in sosta e si ribalta: attimi di paura in via Gigli

ANCONA- Attimi di grande paura oggi pomeriggio – 14 luglio – in via Gigli intorno alle 14.30. Imboccando la via dall’alto, dopo aver percorso circa 150metri, una Peugeot nera si è ribaltata in seguito ad uno scontro con una vettura in sosta.

Nelle fasi di ribaltamento, inoltre, la stessa auto ha finito per urtare in modo lieve un’altra vettura proveniente nel senso opposto non creando, fortunatamente, particolari complicazioni. I residenti, subito allertati dall’impatto, hanno poi avvisato i soccorsi che si sono recati prontamente sul posto. I Vigili del Fuoco, in collaborazione con i mezzi del 118, una volta giunti sul luogo dell’impatto hanno estratto il conducente dell’auto ribaltata – illeso e cosciente - dall’abitacolo scongiurando ogni rischio.