Dopo lo schianto scivola sull'asfalto e si incastra sotto un'auto: 22enne gravissimo

Incidente stradale ieri sera tra uno scooter ed un'auto in via Nazario Sauro, a Recanati. Il centauro alla guida dello scooter è rimasto incastrato sotto la vettura, dopo essere scivolato a seguito dell'impatto. Per lui è stato necessario l'intervento degli operatori del 118, coadiuvati dai vigili del fuoco di Macerata ed Osimo. Sul posto anche i carabinieri di Civitanova Marche. Il ragazzo alla guida dello scooter è stato poi trasportato all'ospedale regionale di Torrette in gravissime condizioni.