Raul muore un mese dopo l'incidente. La famiglia: «Testimoni si facciano avanti»

OSIMO - E' morto dopo un mese di agonia per i postumi dell'incidente stradale dello scorso 13 agosto. Osimo piange Raul Pianaroli, ex ambulante e produttore di formaggi e molto noto in città, scomparso a 75 anni. La sua bici e una moto si erano scontrate lungo la statale Adriatica nei pressi di Villa Musone. Il ciclista è finito in coma: mercoledì scorso il decesso. I familiari, tramite un appello Facebook, cercano testimoni per quanto avvenuto "domenica 13 agosto dopo Effetto Luce, alle 9.30 circa in direzione Porto Recanati". Funerali non ancora fissati in attesa del nulla osta della procura.