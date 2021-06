Altro investimento lungo il viale, minore sbalzato sull'asfalto

JESI - Si trovava lungo il viale della Vittoria quando, all'altezza dell'Hotel Mariani, è stato centrato in pieno da un'auto che lo ha travolto e sbalzato sull'asfalto. E' questo quanto successo nella mattinata di ieri nella via principale della città leoncella. L'investimento è avvenuto intorno le 7.30. A bordo del veicolo, una Hyundai, c'era un automobilista di 81 anni. Sul posto gli operatori del 118 che hanno soccorso il giovane e l'hanno trasportato all'ospedale Carlo Urbani di Jesi con un codice di media gravità. Intervenuta anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso e per regolare il traffico.