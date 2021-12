Investito da un'auto, paura per un 12enne: in ospedale

Paura oggi pomeriggio per un 12enne investito lungo il viale della Vittoria, a Jesi, all'altezza del vecchio ospedale cittadino. Erano passate da poco le 4 del pomeriggio quando il ragazzino è stato toccato lateralmente da un'auto che procedeva sulla via.

Sul posto è intervenuta la Croce Verde di Jesi e la polizia locale. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Il piccolo di origine straniera è stato trasportato in codice verde all'ospedale Carlo Urbani di Jesi. Per fortuna le sue condizioni non sarebbero critiche.