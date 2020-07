Auto contro bici, investimento-choc: ragazzino portato in codice rosso all'ospedale

Incidente-choc a Camerano. Un ragazzino in sella alla sua bici è stato investito dall’auto condotta da una donna. E’ successo attorno alle 19,30 in corrispondenza dell'incrocio tra via Massignano e via dei Cipressi: il 12enne proveniva da una strada secondaria e l’automobilista non è riuscita ad evitarlo.

L’impatto è stato molto violento: il ragazzino ha sfondato il parabrezza dell’auto ed è caduto a terra. Tuttavia, è rimasto sempre cosciente. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Azzurra di Sirolo: è stato portato al pronto soccorso del Salesi in codice rosso per il trauma cranico e una sospetta frattura del femore, ma non è in pericolo di vita.