Paura davanti la Caritas, ragazza investita e sbalzata sull'asfalto: si alza l'eliambulanza

JESI - Si è sfiorata la tragedia questa mattina, lungo viale Papa Giovanni XXIII, a pochi passi dalla sede della Caritas. Una ragazza di 29 anni è stata investita e sbalzata sull'asfalto. Una dinamica ancora non chiara ed al vaglio degli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto con le ambulanze del 118 ed Icaro. La giovane è per fortuna rimasta sempre cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Per lei è stato però necessario il trasporto all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Disagi alla circolazione per tutta la durata dell'intervento.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO