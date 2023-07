Incidente nella notte in via Flaminia, due le auto coinvolte: mezzi distrutti e conducenti in ospedale

ANCONA - Incidente stradale questa notte lungo via Flaminia. Per cause in fase di accertamento due auto si sono scontrate tra di loro. Una di esse è poi finita contro il guardrail a lato della carreggiata, andando praticamente distrutta. Lo schianto è avvenuto questa notte intorno alle 2.

Ad avere la peggio i due conducenti, entrambi di circa 35 anni. Sul posto gli operatori della Croce Rossa di Ancona che li hanno caricati in ambulanza e trasportati per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette. Entrambi per fortuna non sarebbero in pericolo di vita.