Volo choc nella notte, perde il controllo dello scooter e finisce dentro un'auto parcheggiata

ANCONA - Paura nella notte tra martedì e mercoledì in via Monte San Michele dove un 23enne è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale. Il giovane si trovava in sella al suo scooter quando ha perso il controllo ed è stato sbalzato contro un'auto parcheggiata, rompendo il lunotto posteriore e finendo quasi all'interno dell'abitacolo. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polizia. Il 23enne è stato soccorso e trasportato all'ospedale regionale di Torrette. Per lui tanta paura ma nessuna grave conseguenza.