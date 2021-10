Perde il controllo, distrugge tre auto in sosta e si schianta contro un edificio

JESI - Paura nella notte, intorno le 3, in via Gramsci dove un'automobilista ha perso il controllo del suo mezzo e si è schiantato prima contro tre auto in sosta e poi contro un edificio. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno prestato le cure a tre dei quattro occupanti dell'auto. Sul posto anche la polizia locale per tutti i rilievi del caso. Le operazioni si sono concluse intorno le 6 di questa mattina.