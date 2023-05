Frontale nella notte, paura in piazza: due gli automobilisti in ospedale

ANCONA - Stavano viaggiando nei pressi di piazza San Gallo quando si sono scontrati frontalmente. Paura questa notte per due automobilisti di 78 e 19 anni, finiti entrambi in ospedale.

Per cause ancora in fase di accertamento la Fiat Punto del 78enne anconetano si è scontrata contro l'auto del 19enne che proveniva dalla direzione opposta. L'impatto è stato frontale e per i due conducenti è stato necessario l'intervento degli operatori del 118. Sul posto la Croce Gialla di Ancona che ha soccorso i due automobilisti e li ha trasportati in ospedale per accertamenti. Per fortuna nessuno dei due è in pericolo di vita.