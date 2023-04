Si ribalta lungo la discesa di Portonovo, paura per un 20enne

ANCONA - Incidente stradale questa mattina, poco dopo le 10, lungo la discesa che porta alla baia di Portonovo. Per cause in fase di accertamento un automobilista di 21 anni ha perso il controllo della sua auto e si è ribaltato. Per fortuna il giovane è riuscito ad uscire da solo dall'abitacolo ed ha atteso l'arrivo degli operatori del 118.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale e gli operatori della Croce Gialla di Camerano.