Paura a bordo del bus, auto taglia la strada e 5 passeggeri cadono a terra: ci sono dei feriti

ANCONA - L'autista del bus frena per evitare l'impatto con un'altra auto e 5 passeggeri rimangono feriti. Paura questa mattina nel quartiere Pinocchio. Il conducente dell'autobus si trovava non distante dalla fermata quando un altro mezzo, secondo una prima ricostruzione, gli avrebbe tagliato la strada costringendolo ad effettuare una brusca frenata.

Alcuni passeggeri che in quel momento si trovavano in piedi sono caduti a terra. Per fortuna nessuno di loro è in gravi condizioni. Sul posto polizia, automedica del 118 e Croce Gialla di Camerano. I passeggeri rimasti coinvolti nell'incidente sono stati caricati in ambulanza e trasportati per accertamenti al nosocomio di Torrette. Nessuno di loro è in pericolo di vita.