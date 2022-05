Scontro frontale tra due auto: c'è un ferito gravissimo

ANCONA - Incidente frontale verso le ore 13 in via Maccari, nella zona industriale della città. Lo scontro ha coinvolto due auto e ad avere la peggio è stato un 59enne di Osimo portato in codice rosso al Pronto soccorso di Torrette. In codice giallo invece un 40enne.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, due automatiche, la polizia municipale e la stradale e un altro mezzo del 118.