Schianto sulla Provinciale, centauro finisce in ospedale

Incidente tra una macchina e una moto questa mattina alle 9 sulla strada Provinciale corinaldese. Per cause ancora in fase di accertamento i due mezzi sono andati a sbattere tra loro e il centauro, in seguito alla caduta, è stato trasportato dai sanitari del 118 al Pronto Soccorso del vicino ospedale di Senigallia.

Sul posto anche la polizia municipale e i vigili del fuoco che, intervenuti con un'autobotte, hanno messo in sicurezza tutta l'area.