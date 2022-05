Esce dal concessionario con la moto da provare, dopo i primi metri vola a terra. Corsa in ospedale 

ANCONA - Va al concessionario per provare una moto di grossa cilindrata, esce dalla sede e vola a terra. L’incidente, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto intorno alle 15,30 lungo via 1 maggio.

L’uomo, 55 anni, è caduto dopo aver percorso le prime centinaia di metri e nell'incidente non risultano coinvolte altre vetture. E’ stato soccorso dalla Croce Gialla di Ancona ed è stato portato in ospedale con diversi traumi.