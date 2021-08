Auto si ribalta lungo la discesa di Portonovo, vigili del fuoco sul posto

Auto ribaltata lungo la discesa di Portonovo, per fortuna senza conseguenze per chi era a bordo. E’ successo poco dopo le 14 per cause ancora in fase di accertamento. Sembra comunque escluso il coinvolgimento di altri veicoli. Sul posto i mezzi del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale incaricata di ricostruire cause e dinamica. (Foto di repertorio)