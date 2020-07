Doppio incidente a distanza ravvicinata, Statale nel caos: quattro feriti all'ospedale

Doppio incidente ed è caos a Pontelungo. Prima un frontale sulla Statale 16, all’uscita della galleria del Montagnolo con 3 persone finite all’ospedale in codice rosso. Poi uno scontro tra un suv e uno scooter, sulla sottostante via di Pontelungo: un uomo è rimasto ferito, ma non è grave.

E’ successo tutto nel giro di pochi minuti, attorno alle 19,15. Il primo schianto si è verificato sulla Statale 16, sul ponte poco prima dell’uscita per Candia: una 35enne alla guida di una Citroen C3, forse infastidita dalle luci del tramonto, ha urtato una Kia Stonic con a bordo un ragazzo e una ragazza, fermi a causa di un incolonnamento e rimasti illesi, poi è finita nell’altra corsia mentre sopraggiungeva una Fiat Punto con a bordo una coppia di 70enni che viaggiavano in direzione Baraccola. Violentissimo il frontale: sul posto è intervenuto il 118 con la Croce Gialla, mentre i vigili del fuoco hanno aiutato le due donne, intrappolate tra le lamiere, ad uscire dagli abitacoli. I tre feriti, gravi ma sempre coscienti, sono stati portati in codice rosso a Torrette. Il tratto di Statale interessato dall’incidente, rilevato dalla polizia locale, è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pesanti i disagi alla circolazione anche nella sottostante strada di Pontelungo dove, quasi in contemporanea, si è verificato un secondo incidente (foto sotto): uno scooter su cui viaggiava un 60enne si è scontrato con una Bmw X5 condotta da un uomo. Lo scooterista è rimasto a terra dolorante ma cosciente, assistito dai vigili del fuoco e dal 118: l’incidente sarebbe stato causato da una manovra azzardata, ma le cause sono in corso d’accertamento.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ancona usa la nostra Partner App gratuita !

Gallery