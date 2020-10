Schianto auto-moto vicino alla scuola, atterra l'eliambulanza: centauro grave

POLVERIGI - Schianto tra un’auto e una moto a Polverigi: centauro trasportato in eliambulanza a Torrette. E’ accaduto attorno alle 8 in via Circonvallazione, vicino alla scuola elementare.

Per cause in corso d’accertamento da parte della polizia locale, all’altezza dell’incrocio con via Matteotti che porta verso la scuola, la moto condotta da un 55enne osimano che viaggiava in direzione Chiaravalle si è scontrata con un’auto guidata da una donna, impegnata nella svolta. L’impatto è stato violento. Il centauro è caduto rovinosamente a terra e ha riportato fratture scomposte a un braccio.

Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica e un’ambulanza della Croce Gialla di Agugliano. Il ferito è rimasto sempre cosciente, ma visto che respirava male si è reso necessario l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata nel campo sportivo di Polverigi. Il 55enne è stato portato in volo all’ospedale di Torrette, in codice rosso.