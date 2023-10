Polli lungo la strada dopo l'incidente, strada chiusa al traffico

E’ stato il ribaltamento di un mezzo pesante ad obbligare alla chiusura, in entrambe le direzioni, della SS 502 “Di Cingoli”, al Km. 7 all’altezza di Staffolo. Per cause ancora da accertare, nelle prime ore di questa mattina un veicolo adibito al trasporto di polli, che stava viaggiando in direzione Jesi, si è ribaltato. L’incidente, oltre a bloccare la carreggiata, ha causato anche l’uscita dal veicolo dei volatili i quali si sono ammassati ai lati della strada.

La circolazione è inoltre interrotta alcuni chilometri più avanti, in prossimità del bivio che porta alla Cantina Tavignano, mentre per chi proviene da Staffolo, la strada è bloccata dagli operatori dell’Anas all’altezza della diramazione che porta al ristorante La Selva. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.