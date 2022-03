Travolge un'auto con a bordo tre bambini, poi la fuga: caccia al pirata della strada

ANCONA - Coinvolta in un incidente, anziché fornire le generalità, litiga con la conducente dell’altro veicolo e se ne va bruscamente. Rintracciata dalla Polizia locale dopo veloci indagini, è stata sanzionata e, una volta ricostruita la dinamica del sinistro, la sua assicurazione sarà interessata per l’eventuale risarcimento danni.

Protagonista una ragazza di Ancona che giovedì pomeriggio, in viale Don Minzoni all’incrocio con via Bigi, si è scontrata con la vettura condotta da una mamma con a bordo tre bambini in tenera età. Quest’ultima ha allertato la Polizia locale, confermando l’allontanamento dell’altro veicolo oltre al grande spavento avuto dai piccoli. Sul luogo intervenuta prontamente la polizia locale che, acquisita una fotografia scattata dalla donna ed a seguito di veloci indagini, è risalita poche decine di minuti dopo alla conducente del veicolo coinvolto. Lei, dopo aver fornito spiegazioni non totalmente convincenti sul motivo dell'allontanamento, è stata multata come previsto dal Codice della strada.