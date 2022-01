Travolge una donna con il suo furgone, poi fugge: identificato pirata della strada

JESI - Provoca un incidente stradale, ma, anziché fermarsi e prestare soccorso alla persona ferita, se ne va senza alcuna remora. Rintracciato dalla Polizia locale è stato denunciato all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso.

I fatti risalgono a qualche giorno fa quando la centrale operativa della Polizia locale ha ricevuto la richiesta di intervento per un incidente stradale in viale Don Minzoni nel quale uno dei veicoli coinvolti si era allontanato. La danneggiata, conducente di una Mercedes, benché contusa, era riuscita a fornire agli agenti una descrizione sommaria del veicolo, un autocarro con vistosi disegni sulle fiancate, ed una targa parziale. Gli operatori della pattuglia hanno rilevato il sinistro e si sono messi immediatamente alla ricerca del veicolo fuggito. Dalle immagini acquisite dalla videosorveglianza della zona, poco dopo è stato individuato un veicolo molto particolare, destinato al trasporto di animali. Effettuati tutti gli opportuni accertamenti, anche con l'ausilio dei colleghi dei Comuni limitrofi, la polizia è riuscita prima ad identificare l’azienda proprietaria del veicolo e, successivamente, l’autocarro coinvolto nell'incidente. Alla guida c'era un cittadino straniero, per il quale è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria quale presunto autore. La conducente della Mercedes, accompagnata in ospedale, è stata medicata e dimessa con una prognosi di circa una settimana.