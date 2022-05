Centrato a tutta velocità mentre sale in macchina, auto distrutta: «Ho rischiato di morire». Caccia al pirata della strada

FALCONARA - «Ho fatto in tempo a salire in auto e, quando stavo chiudendo lo sportello, me lo sono sentito strappare via di mano e sono stato investito dai vetri del finestrino. L'altra auto viaggiava sopra i 150 km orari ed ha rallentato 200 metri dopo. Poi è scappata in direzione Falconara». E' la storia di Cristiano Buoncompagni, ancora sotto choc per quanto successo ieri sera, poco dopo essere salito a bordo della sua automobile. L'uomo racconta di essere stato centrato in pieno da un altro veicolo, probabilmente un'Audi A3, che l'avrebbe travolto lungo via Flaminia. Dalle immagini si vede la sua auto seriamente danneggiata: «Se qualcuno ha visto qualcosa e può darmi informazioni mi potete contattare su Messenger. Spero che condividiate il più possibile».