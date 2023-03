Auto contro moto, schianto all'ingresso della galleria: coinvolti un uomo e la sua bambina

ANCONA - Incidente ieri sera all'ingresso della Galleria del Risorgimento. Un'auto e una moto sono venuti in contatto nel lato di piazzale Europa per cause ancora in corso di accertamento. Sul mezzo a due ruote viaggiava un 40enne con la figlia di 10 anni. Lui ha riportato lievi ferite alla gamba ed è stato portato a Torrette dalla Croce Gialla. La bambina è stata medicata sul posto.