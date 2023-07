Giovane ciclista travolto da una Fiat Panda, sul posto atterra Icaro: è in gravi condizioni

PIANELLO VALLESINA - Un ciclista di circa 20 anni è stato investito questa mattina mentre viaggiava in sella alla sua bicicletta in via XXV Aprile. Il ragazzo è stato centrato da una Fiat Panda ed è finito a terra. Le sue condizioni sono subito parse gravi e per lui è stato necessario l'intervento dell'eliambulanza. Sul posto anche la Croce Verde di Cupramontana, l'automedica del 118 ed i carabinieri. Il 20enne è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette con un codice rosso. Per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.