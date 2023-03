Tragedia sulla A14: l'auto si ribalta e pulmino la centra in pieno, c'è un morto

Un'auto è stata centrata in pieno da un pulmino. Tragico incidente stradale la notte scorsa lungo l'autostrada A14, sulla carreggiata sud nel tratto tra Pesaro e Fano. Un uomo è morto. Si tratta di un quarantenne di Cagli (Pesaro-Urbino), che era alla guida di una Volkswagen Polo. Ancora da chiarire l'esatta dinamica. Sappiamo che l'auto guidata dalla vittima si è ribaltata ed è stata colpita in pieno da un pulmino che stava sopraggiungendo. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale della sezione autostradale di Fano per i rilievi.