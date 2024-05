Pedone travolto da un motorino, paura al semaforo: 82enne trasportato in ospedale

ANCONA – Attimi di paura in via Giordano Bruno, quando attorno alle 12 nei pressi del semaforo un motorino ha investito un pedone. L’uomo, un anziano di 82 anni, è caduto a terra ed è stato soccorso dal personale sanitario della Croce Gialla. Dopo le prime cure del caso, è stato trasportato, sembrerebbe in condizioni non gravi, al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.