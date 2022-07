Pedone investito, atterra l'eliambulanza: è in gravi condizioni

SENIGALLIA - Pedone investito questa mattina sullo stradone Misa finisce all'ospedale di Torrette. L'incidente è avvenuto verso le 11 all'altezza dell'attraversamento pedonale con via Metauro.

Immediata la chiamata ai soccorsi. Vista la gravità della situazione si è alzata in volo anche l'eliambulanza che è atterrata all’antistadio del Bianchelli. Il personale ha caricato il ferito che è stato trasportato al nosocomio regionale in codice rosso. Illeso il conducente dell'auto. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale.