Travolto da un'auto impazzita mentre passeggia, il corpo sbalzato per metri: atterra l'eliambulanza

MONTEMARCIANO – Una sbandata, durante la percorrenza di via della Gardenie a Montemarciano, quindi l’impatto. Un uomo di circa 55 anni è stato investito questa mattina, attorno alle 10, da una macchina guidata da una ragazza di circa 40 anni, che ha perso il controllo della sua utilitaria. La corsa della vettura è terminata dalla parte opposta della carreggiata, dove la persona investita si trovava insieme ad alcuni conoscenti, tutti appena scesi dal marciapiede in un tratto di asfalto generalmente occupato da veicolo in sosta, ma in quel momento vuoto.

Le condizioni dell’uomo, travolto e caduto a terra dopo un volo di alcuni metri, sono sembrate subito gravi. Sul posto, oltre ai carabinieri, sono arrivate l’ambulanza e l’automedica del 118 per prestare le cure del caso al ferito, ma per velocizzare ulteriormente i soccorsi si alzata in volo l’eliambulanza che ha portato il pedone investito all’ospedale regionale di Torrette. In corso di svolgimento gli accertamenti al fine di ricostruire l’esatta dinamica dello schianto.