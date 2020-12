Stava attraversando la strada, pedone investito dall'autobus: è grave

Pedone investito da un autobus poco fa in via Giordano Bruno, al Piano. Si tratta di un 60enne italiano, colpito dal mezzo pesante mentre attraversava la strada, che ora si trova al Pronto Soccorso di Ancona in gravi condizioni.

Il fatto è avvenuto poco fa, intorno alle 14,30. L’uomo ha attraversato via Giordano Bruno all’altezza del supermercato Coop, quando è sopraggiunto un bus di linea diretto verso la stazione, che lo ha colpito, sbalzandolo sull’asfalto. Sul posto sono intervenute l’automedica del 118 e i volontari della Croce Gialla di Ancona per trasportare il 60enne al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita, ma ha riportato un sospetto trauma cranico.