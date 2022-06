Schianto frontale tra auto nella stradina: ferite due persone

FABRIANO - I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 13.45 circa in località Paterno nel Comune di Fabriano per un incidente stradale tra due auto che, per cause da accertare, si sono scontrate frontalmente.

I due conducenti delle auto sono stati presi in cura dai sanitari del 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fabriano per le cure del caso. La squadra dei vigili del fuoco di Fabriano ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Sul posto anche i carabinieri di zona.