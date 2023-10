Al volante con la patente sospesa, sperona un'auto e fugge: rintracciato e denunciato

Si era messo alla guida nonostante un’accertata mancanza di idoneità psicofisica, tale da imporre la sospensione della patente. E quando imboccando la rotatoria di via Abruzzetti e via Pasquinelli a Jesi, a bordo della propria Opel Corsa, ha tamponato la Lancia Y che lo precedeva, si è dato alla fuga senza prestare soccorso alla persona al volante dell’altro veicolo finito fuori dalla carreggiata. Protagonista dell’episodio uno jesino di mezza età, che aveva fatto perdere le sue tracce dopo l’incidente che ha cagionato lesioni alla donna alla guida della Lancia, accertate al Pronto Soccorso con prognosi di sette giorni. Dopo gli accertamenti svolti dalla Polizia Locale sul luogo dell’incidente, è stato possibile individuare sia il veicolo coinvolto che la persona alla guida. Ma nel corso degli approfondimenti è emerso che l’uomo non avrebbe dovuto essere al volante avendo il documento di guida sospeso, ed è stato denunciato per la fuga successiva all’incidente, sanzionato per guida con la patente sospesa che, ora, potrebbe anche essergli definitivamente revocata.

Un episodio analogo, ma stavolta senza feriti, è accaduto in viale Don Minzoni a Jesi, con un cinquantenne jesino è stato raggiunto da una sanzione amministrativa di 400 euro e dalla decurtazione di sei punti dalla patente. L’uomo, a bordo di una Dacia Duster, aveva tamponato nei giorni scorsi una Mercedes senza fermarsi per procedere alla constatazione del sinistro e dei danni provocati. Le indagini degli agenti, dopo accertamenti ed informazioni ricevute, hanno portato all’identificazione di una vettura già sanzionata a Porta Valle per sosta vietata durante la pulizia delle strade, intestata ad un cittadino residente in provincia di Ascoli Piceno. L’uomo, che attualmente risiede a Jesi come confermato dai suoi familiari raggiunti telefonicamente, ha dapprima negato l’episodio davanti agli agenti della Polizia Locale, per poi affermare la sua colpevolezza ed essere quindi sanzionato.